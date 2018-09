vpl, Právo

„Zajímá mě budoucnost země, a ne moje vlastní, protože jednání o blížícím se odchodu z Evropské unie pokračují,“ řekla v neděli BBC. „Začínám být trochu podrážděná, avšak tato debata není o mé budoucnosti, ale o budoucnosti lidí Spojeného království jako takového. Hovory o vůdcovství mohou být rozptylující,“ dodala.

Mayová čelí rozkolu Konzervativní strany, protože některé vlivné stranické osobnosti upřednostňují tvrdší odluku od EU, než jakou obhajuje ona. Přibližně padesát stoupenců tvrdé linie se minulé úterý sešlo, aby prodiskutovalo Mayové sesazení.

Johnson nežádá premiérčinu hlavu

Mayová prosazuje, aby Londýn po vystoupení z Unie v březnu příštího roku setrval s EU v zóně volného obchodu v oblasti zboží. Zastánci tzv. tvrdého brexitu namítají, že země by v takovém případě podléhala rozhodnutí z Bruselu bez možnosti ovlivnit je.

Boris Johnson (54), někdejší britský ministr zahraničí, sdělil, že podporuje Mayovou a nestaví se proti jejímu vůdcovství, ale proti jejím návrhům k vystoupení z Unie. Johnson, jehož bookmakeři favorizují jako nástupce Mayové, podle listu The Daily Telegraph zdůraznil, že si přeje zrušení premiérčiných brexitových záměrů, nikoli její odvolání.

„To není o vůdcovství. Je to o politice. Není to výměna předsedy vlády. Je to o opuštění plánů z Chequers,“ řekl exministr v narážce na fakt, že v červenci on i David Davies (69), dosavadní ministr pro brexit, odstoupili po zasedání vlády v premiérském venkovském sídle Chequers z funkcí kvůli nesouhlasu s „měkkou“ strategií Mayové k brexitu.

Londýnský starosta pro referendum č. 2

Londýnský starosta Sadiq Khan (47) vyzval veřejně k uspořádání druhého referenda o brexitu s varováním, že Británie „by mohla vypadnout z Unie bez dohody“. Ve sloupku pro nedělník The Observer upozornil, že „čas se rychle krátí“, avšak vláda premiérky Mayové „se zdá být hluboce nepřipravená“.

Varoval, že nedosažení dohody s Bruselem či uzavření špatné dohody by mohly vést ke ztrátě 500 tisíc pracovních míst, poddimenzovaným nemocnicím, poškodilo by to mnohé firmy a policie by se musela připravit na občanské nepokoje.

„Nemyslím si, že by Mayová měla mandát takto flagrantně hazardovat s ekonomikou země a živobytím lidí,“ upozornil Khan, člen opoziční Labouristické strany, která vedla kampaň za setrvání Británie v EU před referendem v roce 2016.