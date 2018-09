Josef Kašpar, Právo

„Kategoricky popíráme, že se italské speciální jednotky připravují na intervenci v Libyi. Itálie velice pozorně sleduje vývoj situace na místě. Spolu s USA, Francií a Británií jsme vyzvali k okamžitému ukončení bojů,“ dodal.

„Vylučujeme vojenské zásahy, které nic neřeší. A to by měli pochopit i ostatní,“ potvrdil Salvini.

„Někdo za destabilizací situace v Libyi bezpochyby stojí. Nic se neděje náhodou. Obávám se, že někdo se z egoistických národních ekonomických zájmů snaží foukat do ohně. Tím ohrožuje stabilitu Afriky a potažmo i stabilitu Evropy,“ doplnil.

Prst míří na Paříž

Na otázku novinářů, zda měl na mysli Francii, Salvini reagoval: „Myslím toho, kdo začal válku, k níž nemělo dojít, toho, kdo organizuje volby, aniž by si vyslechl spojence, OSN či Libyjce.“ „Zeptejte se v Paříži,“ reagoval na otázku, zda Libyi stále pokládá za bezpečnou zónu, tedy místo, jež dokáže utečencům poskytnout ochranu.

Libye se od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 nevzpamatovala z chaosu. O vládu kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety – ten na východě v Benghází v čele s generálem Chalífou Haftárem (74) neuznává vládu v Tripolisu, která má podporu OSN.

Zatímco OSN, EU, Itálie i USA by chtěly udržet jednotný stát, generál Haftár a jeho spojenci by nejraději rozdělili zemi na dvě části, s tím, že ta bohatší, disponující naftovými poli, by se nacházela převážně ve východní části, s hlavním městem Benghází. Proto generál Haftár doposud odmítal jakékoliv italské návrhy na jednání.

Sjednáno příměří

S kritikou na adresu Francie přišel i Roberto Fico (48), předseda Poslanecké sněmovny, který připomněl, že v roce 2011 francouzský prezident Nicolas Sarkozy nařídil útok proti Kaddáfímu. „Výsledek ale nebyla demokratizace země, ale současný chaos a nepřehledná situace. Proto by Francie měla přispět k uklidnění situace a nesledovat své ekonomické zájmy,“ řekl.

I předseda vlády Giuseppe Conte (54) prohlásil, že naprosto neodpovídají pravdě zprávy o tom, že by Itálie mohla vyslat specializované vojenské jednotky do Libye. „V této zemi zůstává pouze 300 vojáků na ochranu objektů naftové společnosti ENI a italského vyslanectví v Tripolisu,“ upřesnil.

V úterý večer se podařilo po více než týdnu bojů uzavřít příměří mezi znepřátelenými milicemi, které více než týden bojovaly na jihu Tripolisu, potvrdila na Twitteru mise OSN v Libyi. Podle středečních zpráv se klid zbraní, až na ojedinělé drobné incidenty, dodržuje. Pozorovatelé mu však nepřipisují dlouhodobější vyhlídky.