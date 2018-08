Alexandra Malachovská, Právo

Web administrativy USA zveřejnil dokument, který zmiňuje například zákaz prodeje zbraní, vývoz zboží a technologií dvojího určení, včetně dronů a elektroniky či „citlivých“ technologií, jakož i zákaz poskytovat Rusku zahraniční pomoc, s výjimkou humanitární.

Podle expertů nepředstavují zatím nové restrikce reálnou hrozbu pro ruskou ekonomiku. Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu již nicméně pohrozilo odvetnými opatřeními.

„První kolo sankcí je relativně měkké,“ napsala agentura TASS s tím, že obsahuje řadu výjimek, jež se týkají kosmu, cestování či „pomoci ruskému lidu“. Připustila ale, že druhé kolo bude „velmi tvrdé“ a může znamenat omezení nebo i zrušení diplomatických vztahů, zákaz jakéhokoli exportu amerického zboží do Ruska s výjimkou potravin či zamezení vývozu ruské ropy a ropných produktů do USA.

Z drakonických až na pekelné?

Druhá etapa se očekává v listopadu, pokud se Rusko nezaváže, že nebude vyrábět a využívat chemické zbraně a neumožní zahraničním pozorovatelům kontrolu svých továren.

Podle televize Rossija „Washington zvolil pro jednání s Moskvou jazyk ultimát“.

Ruské ministerstvo zahraničí již v minulosti dalo najevo, že sankční požadavky jsou „nesplnitelné“. „Všichni to dobře chápou. Cílem je ale ukázat, že USA nestrpí žádné kroky, jež nezapadají do jejich představy toho, co je správné a co ne,“ řekl náměstek ministra Sergej Rjabkov.

Ruské úřady označovaly v minulosti dosavadní balíček sankcí za „drakonický“. Ruská redakce BBC v narážce na toto označení poznamenala, že nyní se ve Spojených státech již projednávají i „pekelné sankce“.

Upozornila, že jde o zákon, který navrhla Kongresu skupina senátorů a jenž počítá se zákazem operací a zmrazením aktiv sedmi ruských bankovních struktur včetně bank Sberbank a VTB a se zákazem operací se státním dluhem. Obsahuje také výrazná ohraničení pro oligarchy a státní podniky.

Podle Kirilla Tremasova, experta ze skupiny Lokoinvest, přijetí takového zákona může být pro trhy kritické. Hlasování se však prý do listopadových voleb do Kongresu nepředpokládá.