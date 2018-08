Martin Dohnal, Právo

„Od žen, jako jsem já, se nečeká, že budou kandidovat,“ zahájila letos volební kampaň, jejíž úspěšné završení ji v létě katapultovalo do centra všeobecného zájmu. I ona, jindy suverénně působící zapálená aktivistka, nakonec vypadala vítězstvím zaskočená. Nebylo divu.

V demokratických primárkách do kongresových voleb se jí totiž na sklonku července senzačně podařilo o 15 procent porazit etablovaného politického veterána Josepha Crowleyho. Ze všeobecně podceňované outsiderky hlásající na poměry americké politiky nevídaně radikální levicový program se rázem stala hvězda.

Do voleb 6. listopadu, kde se utká s republikánským vyzyvatelem Anthonym Pappasem, už půjde jako jasná favoritka. Její čtrnáctý volební okrsek v newyorských čtvrtích Bronx a Queens je totiž dlouhodobě natolik nakloněn demokratům, že už nyní málokdo pochybuje o tom, že Ocasiová-Cortezová se stane nejmladší kongresmankou v historii Spojených států.

Senzační vítězství

Mladá demokratka září v televizních talk show a její úspěch média označují jako možný předvoj nástupu levicového křídla demokratů, kteří v posledních prezidentských primárkách podporovali neúspěšného kandidáta Bernieho Sanderse (v jeho kampani se Ocasiová-Cortezová také angažovala).

Pro objasnění, proč demokratické primárky v newyorském okrsku tak zamávaly celou zemí, je třeba porovnat pár čísel. Crowley byl kongresmanem zvolen celkem desetkrát, od roku 2004 ve své straně ani nečelil vyzyvateli. Měl také zajištěnou podporu čelných demokratů i firem a institucí, na kampaň vybral 3,4 miliónu dolarů, převážně od velkých dárců.

Alexandria Ocasiová-Cortezová během Pride Parade v Bronxu.

FOTO: David Delgado, Reuters

Ocasiová-Cortezová? Nepříliš bohatá ani známá aktivistka, jejíž otec přišel z Portorika a která se politice dosud věnovala jako dobrovolnice a stážistka, získala 194 tisíc dolarů – tři čtvrtiny z toho jí poskytli drobní dárci.

Významní demokraté se s ní ani nechtěli setkat. „Nepřekvapivé, ale i tak je to zklamání. Senátorku (Kirsten) Gillibrandovou ani nenapadlo, že by se mnou mluvila nebo že by něco zvažovala, než vyslovila podporu (Crowleymu). Někdo by si mohl myslet, že pokrokový lídr by se alespoň zajímal o to, jak Latinoameričanka z Bronxu bez korporátních peněz způsobila první primárky ve čtrnáctém okrsku za 14 let,“ postěžovala si například hořce na Twitteru v průběhu kampaně.

Teoreticky to ani žádný souboj být neměl. Podle průzkumů měla Ocasiová-Cortezová za Crowleym zaostat o 30 procentních bodů, nakonec jej o 15 bodů porazila. Z velké části i proto, že v etnicky různorodém a chudém okrsku přesvědčila k volební účasti i ty, kteří běžně k volbám nechodí.

„Tohle je teprve začátek. Dnes v noci jsme ukázali, že není v pořádku upřednostňovat své sponzory před svou komunitou,“ oznámila Ocasiová-Cortezová už sebejistěji poté, co se vzpamatovala z nečekaného vítězství.

„Socialistka“ u Pelosiové narazila

Politička se zároveň nijak nebrání nálepce „socialistka“, jíž ji média často častují a která ve Spojených státech dosud budí kontroverze. „Věřím, že každý Američan by měl mít stabilní, slušné bydlení, zdravotní péči a vzdělání – morální společnost by měla tyto nejzákladnější potřeby moderního života zajistit. Můžete tomu říkat, jak chcete,“ řekla magazínu The Cut.

K dalším bodům jejího vyhraněného (podle kritiků populistického) programu patří garance zaměstnání pro všechny, přísná regulace prodeje střelných zbraní či omezení pro financování politických kampaní.

Ani někteří vedoucí představitelé demokratů ale zjevně příliš nevědí, jak naložit s náhlou popularitou mladé političky, jež kritizuje i establishment vlastní partaje. Zatímco Crowley po uznání porážky udělal gesto a zahrál na kytaru píseň Born to Run od Bruce Springsteena, kterou věnoval právě Ocasiové-Cortezové, šéfka demokratů v Kongresu Nancy Pelosiová varuje před přílišným oslavováním nové politické hvězdy.

„Jde o rozhodnutí jednoho okresu. Takže se nenechávejte unést a nehrajte si na odborníka na demografii mimo tuto skupinu. Nemělo by to být považováno za něco, co platí všude,“ zpražila mladou stranickou kolegyni.