sl, Novinky

Žena si peníze vybrala v jedné z městských bank a poté jela na čerpací stanici, jejíž je spoluvlastníkem. Cestou ji však sledoval gang a krátce po vystoupení z auta ji jeden z jeho členů napadl.

Na záběrech je vidět, jak k ní muž přiběhl a snažil se jí z ruky vytrhnout kabelku s hotovostí. Žena se však nedala a s útočníkem zápasila. Po chvíli jí dokonce přispěchal na pomoc manžel, ani to však pachatele neodradilo.

Když se konečně zdálo, že se žena i s kabelkou dostane do bezpečí, přijel na místo útočníkův komplic a snažil se svému kumpánovi pomoci.

Žena je v kritickém stavu



Žena však nehodlala kabelku pustit, a tak komplic sedl do auta, zařadil zpátečku a do muže i ženy najel. Podle serveru ITV útočníci následně sebrali část obnosu, naskočili do auta a z místa ujeli.

Server rovněž uvádí, že oba pachatelé již byli zadrženi. Do incidentu však bylo podle policistů zapojeno více osob, po kterých se stále pátrá.

Ačkoliv se přepadená na záběrech pokouší vstát, podle deníku Daily Mail je nyní v nemocnici a je v kritickém stavu. Její muž vyvázl s odřeninami.