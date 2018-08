tcs, Novinky

Rick Scott vyhlásil podle serveru CNN stav nouze v pondělí v okresech Hillsborough, Collier, Lee, Charlotte, Sarasota, Manatee a Pinellas.

„Zajistí to přesun financí a jiných zdrojů k těm, kteří mají s rudým přílivem zkušenosti,“ oznámil Scott.

S likvidací mrtvých živočichů musí pomáhat i těžká technika.

FOTO: Profimedia.cz

Díky zvýšení prostředků se do likvidace následků a záchrany alespoň některých zvířat bude moci zapojit více biologů a dalších vědců, dodal guvernér.

Rudý příliv na jihozápadě Floridy

FOTO: Profimedia.cz

Rudý příliv způsobuje přemnožení mikroorganismů a řas, které zbarvují mořskou vodu do ruda. Nebezpečné jsou takto zbarvené vody kvůli řase Karenia brevis, jež během rozkladu vylučuje nervové jedy brevetoxiny.

Mrtví živočichové jsou převezni na pitvu, aby se potvrdila otrava toxiny.

FOTO: Profimedia.cz

Ochranáři odvážejí z pláže mrtvho kapustňáka.

FOTO: Profimedia.cz

Ne každý rudý příliv je smrtící - záleží na výskytu toxických řas - a ne vždy trvá tak dlouho. Normálně se ve vodách u Floridy rudý příliv objevuje od října do konce zimy. Tenhle však trvá už devět měsíců a devastuje mořský život. Za oběť mu padají ryby, obojživelníci i mořští savci.

Toxiny se přenáší i vzduchem



V ohrožení jsou i lidé. Ve vodě zamořené řasami by neměli plavat nebo se vyskytovat v její blízkosti. Brevetoxiny jsou totiž schopné měnit se v plicích na molekuly schopné pronikat do buněk a poškozovat tam DNA. Lidé by se rovněž měli vyhnout konzumaci ryb a mořských plodů.

Některá zvířata se podaří zachránit. Veterinářka Hetaher Barronová pečuje o jednu z přeživších mořských želv. Pro ně byl letošní rudý příliv obzvláště zničující.

FOTO: Profimedia.cz

CNN s odvoláním na Floridskou komisi pro ochranu přírody uvedla, že jde o nejhorší zamoření řasami od roku 2006, kdy mexický záliv drtivě zasáhl hurikán Katrina.