Novinky, ČTK

Satelitní snímky pořízené v posledních týdnech ukazují, že se ve velkém výzkumném ústavu v Samuntongu pracuje nejméně na jedné, ale možná i dvou mezikontinentálních balistických raketách Hwasong-15 poháněných kapalným palivem. Podle sdělení amerických představitelů je tato zpráva označována za tajnou.

„Vidíme, že pokračují v práci jako dříve,“ řekl listu jeden americký představitel obeznámený se zprávou tajných služeb. I nezávislí experti uvedli, že na komerčních satelitních záběrech vidí, že do továrny každý den přijíždějí nákladní automobily s dodávkami. To podle ředitele Východoasijského programu nešíření (jaderných zbraní) Jeffreye Lewise jasně ukazuje, že továrna na rakety „není v žádném ohledu mrtvá“. „Je aktivní. Vidíme dodávky kontejnerů. Vozidla přijíždějí a odjíždějí. A je to továrna, kde se staví mezikontinentální balistické rakety a kosmické nosiče,“ dodal Lewis.

Na záběru ze 7. července byl ve vykládkovém prostoru dokonce vidět jasně červený tahač, jaký se používá k přepravě balistických raket. K čemu byl použit, ze záběrů neplyne.

V továrně v Samuntongu bylo vyrobeno několik strategických balistických raket včetně typu Hwasong-15, který je schopen zasáhnout celé území USA.

KLDR zničila střelnici i kosmodrom

Zjištění nenaznačují, že by KLDR rozšiřovala svá schopnosti, ale ukazují, že nadále produkuje pokročilé zbraně, a to i týdny po schůzce severokorejského vůdce Kim Čong-una s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Singapuru. Tam se KLDR zavázala k denuklearizaci. Trump pak oznámil, že Severní Korea už nepředstavuje jadernou hrozbu. Oznámil, že likviduje i jedno z míst, odkud se odpalovaly rakety. To nedávno potvrdily satelitní záběry z kosmodromu Sohe, který se rozebírá. [celá zpráva]

Snímek z odstřelu severokorejské jaderné střelnice Pchunggje-ri

FOTO: AP

KLDR už před summitem odpálila tunely na jaderné střelnici Pchunggje-ri, kde se konaly podzemní jaderné zkoušky, ale podle Číny se už stejně nedala střelnice používat. [celá zpráva]

Dál produkuje uran



Informace o pokračující výrobě balistických raket se objevila jen krátce poté, co ministr zahraničí USA Mike Pompeo při slyšení v senátu potvrdil starší informace tisku, že KLDR nadále pracuje na obohacování uranu v Kangsonu. Pompeo tehdy odmítl odpovědět na otázku, zda Pchjongjang staví nové rakety. [celá zpráva]

Lewisova skupina také zveřejnila záběry továrny v Kangsonu, o niž jsou někteří američtí zpravodajci přesvědčeni, že se v ní obohacuje uran. Záběry, které jako první publikoval server Diplomat, ukazují budovu o velikosti fotbalového hřiště, která je obehnaná zdí. Má jen jediný střežený vjezd a jeho součástí jsou vysoké obytné věžáky, kde žijí zaměstnanci. Dokončena byla v roce 2003 a podle amerických expertů funguje minimálně deset let. Pokud by tomu tak bylo, byly by zásoby obohaceného uranu v KLDR mnohem větší, než se doposud předpokládalo.

Americký prezident Donald Trump a jeho severokorejský protějšek Kim Čong-un.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Někteří evropští experti se však nedomnívají, že se Kangson využívá k obohacování uranu, protože se nachází jižně od Pchjongjangu. Mezi americkými tajnými službami ale panuje přesvědčení, že v Kangsonu je jedna z nejméně dvou tajných továren na obohacování uranu.

Režim se nechce vzdát jaderných zbraní



Podle listu The Washington Post se KLDR ve skutečnosti nechce zbavit jaderných zbraní, ale podvést Američany ohledně počtu jaderných hlavic a raket. Plánuje uvést, že má dvacet hlavic a raket, ty zničit, ale desítky dalších si ponechat.

Severokorejci „nikdy nesouhlasili, že se vzdají svého jaderného programu,“ uvedl expert na KLDR z Centra pro námořní analýzy Ken Gause. Podle něj je důležitý pro přežití režimu a pokračování vlády Kimovy dynastie: „Jaderný program jim umožňuje uplatňovat politiku odstrašování. Zřeknutí se jaderných kapacit by poničilo základy severokorejského režimu.”

„Severní Korea nejedná, aby se vzdala jaderných zbraní. Jednají, aby byly jejich jaderné zbraně uznány. Jsou ochotní jít k určitým limitům, jako neprovádět jaderné testy a nezkoušet balistické rakety. Nabízejí, že si nechají bombu, ale nebudou o tom mluvit,“ dodal Lewis.