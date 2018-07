Butinaová, která byla zadržena v neděli, žila ve Washingtonu jako studentka a založila ruskou organizaci obhajující právo nosit zbraň. Sám Toršin je horlivý stoupenec liberalizace obchodu se zbraněmi a aktivní příznivec americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA). Spekuluje se, že tento údajný blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina má kontakty na špičky ruské mafie.

A 29-year-old Russian woman living in Washington has been arrested and charged with conspiracy to act as an agent of the Russian government. https://t.co/gP4pDnFcy3