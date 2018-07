ČTK

Dánský Politiken konstatoval, že pro NATO je i stagnace pokrok. Ruská Nězavisimaja gazeta shrnula, že nejdůležitější událostí summitu byl nekompromisní požadavek USA vůči ostatním členům aliance na plnění jejich závazků ohledně výdajů na obranu.

Süddeutsche Zeitung vnímá Trumpa jako rozdvojenou osobnost. Zatímco na Twitteru a pak i v sále nadával spojencům, podle tohoto německého listu hrozil odchodem USA a Německo kvůli jednomu plynovodu popsal prakticky jako ruskou kolonii, na závěrečné tiskové konferenci hovořil o dvou úžasných dnech, duchu pospolitosti a velké úctě vůči Německu, připomíná Süddeutsche Zeitung. "Bohužel jsou americký prezident a Donald Trump jedna a tatáž bytost, což nepřipouští žádný jiný závěr, než že prezident Trump je rozdvojená osobnost," napsal německý list.

Neříkají to veřejně, ale většina šéfů států a vlád NATO považuje amerického prezidenta za, přinejmenším v politickém smyslu, klinický případ list Süddeutsche Zeitung

"Trump je narcistický neotesanec a sahá ke lži jako prostředku politické debaty. Na to jsme si téměř zvykli, i některé z jeho tweetů ještě pořád dokážou vylekat. Také na summitu NATO znovu ukázal, že mezinárodní politiku vidí stejně jako obchod s nemovitostmi v New Yorku: jako sled hrozeb, extrémního přehánění a machistického naparování," dodal deník vycházející v Mnichově. "Neříkají to veřejně, ale většina šéfů států a vlád NATO považuje amerického prezidenta za, přinejmenším v politickém smyslu, klinický případ," tvrdí Süddeutsche Zeitung.

Mentalita účetního

Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung (NZZ) se domnívá, že výzvou evropským spojencům k vyzbrojování projevují Spojené státy svůj ekonomický zájem. "Kdepak mají Němci nakupovat své letouny, tanky a rakety? I kdyby dali přednost evropským výrobkům, na jejich komponentech vydělají i Američané," zdůrazňuje NZZ. Ekonomická složka byla i v odmítnutí rusko-německého plynovodu Nord Stream 2, neboť Američané pro svůj plyn potřebují naléhavě evropské odběratele.

Nizozemský deník De Volkskrant dnes napsal, že Trump místo dodržování diplomatických zvyklostí vyvíjel na své evropské partnery tlak, když po nich požadoval, aby na obranu dávali čtyři procenta svého hrubého domácího produktu (HDP). "Požadavek čtyř procent je příliš vysoký. Ale evropští partneři v NATO nemohou dál strkat hlavu do písku. To tento týden jasně ukázal," připustil De Volkskrant i s poukazem na mohutné investice Ruska a Číny do svých ozbrojených sil.

Dánský deník Politiken dnes napsal, že NATO je po summitu v Bruselu "bohužel v situaci, v níž je i stagnace považována za pokrok". Byly potvrzeny staré smlouvy, ale to nezajistí nutnou obnovu, aby aliance mohla čelit nové realitě s kybernetickými hrozbami a digitálními válkami, poznamenal dánský list.

Moskevská Nězavisimaja gazeta napsala, že nejdůležitější událostí summitu byl nekompromisní požadavek USA vůči ostatním členům aliance na plnění jejich závazků ohledně výdajů na obranu.

Slovenská Pravda poznamenala, že "Trump není standardní politik a už vůbec to není státník, který má představu o tom, jak by měl svět vypadat v následujících desetiletích". "Člověk s mentalitou účetního může jen těžko chápat důležitost transatlantického společenství sdílejícího stejné hodnoty," konstatuje slovenský deník.