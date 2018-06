Další zlom na obzoru? Asad chce prý za Kimem

Syrský prezident Bašár Asad má zájem o návštěvu Severní Koreje a setkání s jejím vůdcem Kim Čong-unem. Informovala o tom severokorejská státní tisková agentura KCNA. Pokud by se schůzka uskutečnila, bylo by to zřejmě poprvé, kdy by se Kim setkal s nejvyšším představitelem jiného státu přímo v KLDR.