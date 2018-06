Útočníkem byl podle listu Berliner Zeitung 53letý Rakušan. Deník Die Welt uvedl, že postřeleným člověkem je Němec, který údajně v davu lidí uvnitř katedrály vytáhl nůž a způsobil paniku. Po zásahu policie není v ohrožení života, uvedl list.

Kolem oblíbené památky policisté vytvořili uzavřený koridor.

FOTO: ČTK, AP



Podle německých médií se událost stala kolem 16. hodiny odpoledne. Mluvčí policie pouze uvedl, že „v berlínské katedrále se střílelo”. O události policie informovala rovněž na Twitteru, kde mimo jiné uvedl, že útočník byl postřelen do nohy.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

