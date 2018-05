Na palubě letadla, které mělo namířeno do Hongkongu, se včetně palubního personálu nacházelo celkem 137 osob. Kvůli kouři, který Boeing 767 zaplnil asi deset minut po uzavření všech dveří, musela být celá posádka evakuována.

V souvislosti s inhalací kouře hlásilo nevolnost nejméně osm cestujících. Letecká společnost All Nippon Airways se k incidentu prozatím nevyjádřila.

Smoke fills ANA plane at Narita, sickening eight and triggering evacuation https://t.co/TXQwrRIAsO