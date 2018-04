doh, Právo

Vydavatel knihy Higher Loyalty (Vyšší věrnost) přitom zjevně očekává závratné prodeje – v první sérii nechal vytisknout 850 tisíc kusů. Pro srovnání – bestseller Oheň a hněv, v němž novinář Michael Wolff rovněž líčí Trumpa v nelichotivém světle, měl první náklad 150 tisíc kusů.

Kolik peněz Comey z případných prodejů dostane, není jasné, britský list Daily Mail už ale dříve sdělil, že za samotné vydání inkasoval obří sumu 10 miliónů dolarů (přes 204 mil. Kč) – podstatně více než za vedení FBI, kde bral ročně 172 100 dolarů (přes 3,5 mil. Kč).

Comey teď dostává nabídky na zfilmování svého příběhu. V rámci propagace knihy se objevuje v řadě médií, nedělní rozhovor na stanici ABC News přitáhl 9,8 miliónu diváků.

Bývalý šéf FBI mimo jiné řekl, že Trump je „morálně nezpůsobilý“ být prezidentem. Šéf Bílého domu zase označil Comeyho za neschopného a prolhaného s tím, že by zasloužil zavřít. Rozpačité reakce na knihu se ale objevují i v médiích, která jinak Trumpa nešetří. „Podle svých vlastních přiznání je ustrašeným lídrem, kterému chybí postoj, když je to nejvíce potřeba,“ napsal komentátor listu The Washington Post s tím, že Comey se nikdy neměl stát šéfem FBI.