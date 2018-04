NATO žádá Sýrii o plný přístup pozorovatelů a lékařů do syrské Dúmy

Severoatlantická aliance žádá Sýrii a současně i podporovatele režimu syrského prezidenta Bašára Asada, tedy Rusko a Írán, o plný přístup mezinárodních pozorovatelů a lékařů do Dúmy. Ve čtvrtek to oznámil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. V Dúmě o víkendu podle syrské opozice došlo k útoku chemickými zbraněmi, o čemž jsou přesvědčeni i představitelé některých západních států. Syrská vláda a její spojenci to popírají.