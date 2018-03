ama, Právo

Daří se mu ale prý i v Sýrii, kde údajně sjednává obchody na těžbu ropy a „soukromou armádu“ využívá právě k dobývání rafinérií a nalezišť. Zároveň prý zorganizoval hackerské zásahy do posledních amerických prezidentských voleb, když v Petrohradě založil analytické centrum označované jako „továrna na fake news“.

Je to podnikatel. Věnuje se gastronomii a ještě něčemu. Vladimir Putin

Úspěšný majitel sítě restaurací se přitom podle médií prosadil, když obsluhoval ruského prezidenta. Jeho firma ostatně dosud zajišťuje recepce v Kremlu, staral se třeba i o bývalého prezidenta USA George W. Bushe.

Proti pověstem, že Prigožin patří i mezi „Putinovy přátele“, se ale nedávno ohradil osobně šéf Kremlu. „Znám toho člověka, ale nepatří k mým přátelům,“ řekl americké televizi NBC News Putin.

„Je to podnikatel. Věnuje se gastronomii a ještě něčemu. Není to však státní úředník, nic společného s ním nemáme,“ bránil se spekulacím s tím, že mu „ani nezavolal“, když americké úřady obvinily „kuchaře“ spolu s dalšími 12 Rusy ze zasahování do prezidentských voleb v USA.

Šéf Kremlu neví o „špinavé práci“

Na dotaz americké novinářky, zda je Prigožin nějak spojen s ruskými žoldnéři působícími v Sýrii, Putin jen poznamenal, že „jako podnikatel může mít zájmy v syrském palivovém a energetickém sektoru“.

„Nepodporujeme ho však, nezasahujeme do jeho práce ani mu nepomáháme. Je to jeho osobní iniciativa,“ doplnil. Odmítl, že by právě Prigožin měl za něj dělat „špinavou práci“. „Nevěnuji se žádné špinavé práci. Všechno, co dělám, je transparentní,“ uzavřel.