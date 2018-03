rm, Právo

V dopise se mu představil coby agent CESID, jak se CNI původně jmenovala, a nabídl Rusům spolupráci za jednorázovou odměnu 200 tisíc dolarů (čtyři milióny korun). Zamýšlel jim ale prodat informace o všech španělských spolupracovnících doma i v zahraničí, nic víc. I to by stačilo, jenže mimoděk Rusy ještě navedl i na stopu ruského špióna z vojenské rozvědky GRU, který pracuje pro britskou MI6, což měla španělská centrála podchycené.

Skripal působil od poloviny 90. let v Madridu. Tam jej získal Brit vydávající se za obchodníka s vínem. Jako krytí založili společně firmu a dováželi španělská vína do Ruska. Měsíčně dostával Skripal od Britů v přepočtu 60 tisíc korun plus bonusy. Postupně vyzradil na tři stovky kolegů z GRU.

Zatčení Roberta Flóreze Garcíi v roce 2007

FOTO: Profimedia.cz

První proces od Frankovy éry

Floréz Rusům sliboval, že bude záhy povýšen do „významné funkce“ a bude tak prý pro ně velmi cenný. Mimo jiné se mu podařilo prozradit sedm španělských kolegů zavražděných v roce 2003 v Iráku. V roce 2004 ale raději agenturu opustil a odstěhoval se na Tenerife na Kanárských ostrovech, kde si založil detektivní kancelář.

V roce 2007 ale spadla klec a v roce 2010 byl Floréz odsouzen za vlastizradu, a to při prvním podobném procesu s agentem od konce éry španělského diktátora Franciska Franka. Během přelíčení si obžaloba stěžovala, že zrádce rozbil tajným strukturám země „dlouhá léta práce proti Rusku“. První podezření ohledně Floréze se objevilo už v roce 2000, tehdy ale scházely důkazy.