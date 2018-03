Britský The Guardian uvedl, že by se schůzka mohla uskutečnit například ve floridském Trumpově sídle Mar-a-Lago, v Ženevě, New Yorku či Pchjongjangu.

Agentura AFP uvedla, že nejpravděpodobnějším místem setkání je demilitarizované pásmo mezi oběma korejskými státy. Toto místo může zajistit bezpečnost a také infrastrukturu potřebnou k podobné akci. Pokud by se jednalo tam, nemusel by navíc Kim cestovat příliš daleko. Jak připomněla agentura AFP, severokorejský vůdce z KLDR nevyjel od roku 2011, kdy se ujal moci.

Vůdci KLDR rádi jezdili vlakem



Vlak rád využíval Kim Ir-sen a jeho nástupce Kim Čong-il, tedy dědeček a otec současné hlavy KLDR. Nejdelší cesta Kim Ir-sena po železnici se konala v roce 1984 a Kim při ní zavítal i do tehdejšího Československa. Vyjel přes Čínu do SSSR a odtud dále do Polska, Německé demokratické republiky, ČSSR, Maďarska, Jugoslávie, Bulharska i Rumunska. Domů se vrátil znovu přes SSSR.

Při cestě do Ruska v roce 2001 měl vlak Kim Čong-ila 22 vagónů a zajišťoval luxusní servis. Na naplánovaných zastávkách se doplňovaly zásoby humrů a vín značek Bordeaux a Beaujolais dopravených letecky z Paříže.

Kim Čong-il se vydal v roce 2011 do Ruska za tehdejším prezidentem Dmitrijem Medveděvem. Setkal se s ním v Ulan-Ude v sibiřském Burjatsku. Z Pchjongjangu urazil 4500 kilometrů.

Setkání na lodi



Mnozí experti zase nedoporučují Trumpovi, aby cestoval do Severní Koreje. Jedním z nich je i bývalý americký velvyslanec v Soulu Christopher Hill. „Má rada je, aby prezident necestoval do Pchjongjangu. Neměl by ani Kim Čong-una pozvat do Washingtonu,“ řekl Hill a nabízí kreativní řešení. Schůzka by se mohla konat na lodi, jako se to stalo v roce 1989 v případě americko-sovětského summitu. Ruská loď byla zakotvena u Malty a na její palubě se setkali prezident Georg Bush starší a Michail Gorbačov.

Diplomat připomíná také možnost využít neutrální půdy třetí země. V tom případě se nabízí například Čína nebo Švýcarsko, v němž Kim Čong-un kdysi studoval. Navíc je Švýcarsko aktivní zemí v dozorčí komisi neutrálních států na Korejském poloostrově.

Diplomaté připomínají, že půjde o jedno z nejostřeji sledovaných setkání od doby, kdy byl Richard Nixon v Číně v roce 1972 či Ronald Reagan vedl rozhovory s Michailem Gorbačovem ve Švýcarsku v roce 1985.