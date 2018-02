Ruská rozvědka se nabourala do olympijských počítačů, píše americký list

Ruská vojenská rozvědka se nabourala do několika set počítačů organizátorů zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, napsal americký deník The Washington Post (WP) s odvoláním na dva zdroje z amerických zpravodajských služeb. Podle těchto zdrojů měl hackerský útok vypadat jako dílo Severní Koreje.