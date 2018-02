Sedmnáctiletá džihádistka Linda dostala za členství v Islámském státu šest let

Trest šesti let vězení dostala 17letá Němka Linda W. ze saského Pulsnitzu u iráckého soudu za to, že se připojila k teroristické organizaci Islámský stát, napsala v pondělí agentura DPA. Pět let dostala za členství v teroristické organizaci a další rok za to, že do Iráku přišla nelegálně. Dívce ovšem hrozil trest smrt, napsal list Süddeutsche Zeitung.