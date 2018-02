Předseda maďarské vlády zdůraznil, že poslední nadějí Evropy je křesťanství. „Myslím tím především křesťanskou kulturu a formu života. V Maďarsku si podle průzkumů osmasedmdesát procent lidí přeje, abychom si zachovali křesťanskou kulturu a křesťanské tradice,“ konstatoval.

Maďarsko je první

Orbán zdůraznil, že Budapešť si nenechá diktovat z Bruselu. „Náhubek jsme poslali zpět do Bruselu a vodítko do Mezinárodního měnového fondu (MMF). Nejsme jen občanská, ale i národní vláda. Vlastenci si zaslouží uznání, protože vlast je první. Americkým stylem řečeno: Maďarsko je první,“ dodal.

Maďarský premiér řekl, že stále častěji se objevují analýzy, že kvůli migraci se nad Evropou sbíhají temné mraky.

„Podle odhadů bude v západních zemích stoupat počet přistěhovalců. O Francii a Nizozemí raději nebudu mluvit, ale i rodilí Němci jsou už ve velkých německých městech na ústupu. V Bavorsku jde víc peněz na migranty a jejich integraci, než představují státní výdaje na hospodářství, životní prostředí a zdravotnictví dohromady. Ve Vídni se ve školách zvyšuje počet dětí, kteří věří v islám. To je budoucnost, která je tam už současností,“ upozornil Orbán.

Hrozba islámu ze Západu

Předseda maďarské vlády citoval zprávu Severoatlantické aliance, podle níž se do roku 2020 vydá do Evropy 60 miliónů lidí, především z Afriky. „Pokud Afrika nedosáhne podobný hospodářský růst jako Asie, mladí Afričané se vydají na sever a Evropa se ocitne pod obrovským tlakem. Většina přistěhovalců bude přicházet z islámského světa. Pokud to takto bude pokračovat, ve velkých evropských městech bude žít muslimská většina. Západ padne a Evropa si ani nevšimne, že ji obsadili,“ dodal Orbán.

Podle Orbána se Západ a střední Evropa od sebe vzdalují. „Na Západě jsou přistěhovalecké země, velká města se islamizují a nevidím politickou sílu, která by to chtěla a dokázala zastavit,“ konstatoval předseda maďarské vlády.

Orbán varoval, že islámská civilizace bude ohrožovat střední Evropu nejen z jihu, ale paradoxně i ze Západu. „Úspěšně chráníme naše jižní hranice. Západ chce, abychom i my přijali migranty. My nikdy nebudeme solidární s těmi evropskými politiky, kteří chtějí uvrhnout Evropu do postkřesťanského a postnárodního období,“ zdůraznil.