Americký prezident Donald Trump uznal, že se Rusko vměšovalo do americké politiky před prezidentskými volbami. Dodal ale, že tým vedoucí jeho kampaň nedělal nic špatného. Jeho vyjádření přišlo krátce poté, co americké úřady oznámily obvinění... Celý článek Rusko se vměšovalo do americké politiky, uznal Trump pod tíží padlých obvinění»