Na 145 zadržených, oficiálně „zvláštních hostů“, se nakonec s vládou dohodlo na postoupení části svého majetku, 56 bylo převezeno do jiných objektů a čeká je soud. Mezi zatčenými byli princové, bývalí ministři a vlivní podnikatelé. Do hotelu, jehož vedení slíbilo, že zařízení bude otevřeno do poloviny února, se v neděli začali vracet hosté.

„Je mi ctí být zase zpět,“ řekl zahraniční konzultant, který se už mohl nastěhovat do svého apartmá a čekal na automobil, aby ho odvezl do práce. Hotel má 492 pokojů a podle tohoto hosta po zadržených nezůstaly žádné stopy.

Vedení hotelu sice odmítlo poskytnout rozhovor, ale sdělilo, že provoz je plně obnoven. Nejlevněji lze v hotelu přespat za 2439 rijálů (13 500 Kč).

Nejprominentnějšími „vězni“ byli princ Valíd bin Talál, který vlastní akcie Twitteru, Applu, hotelového řetězce Four Seasons i londýnského Savoye. Zatčen byl i a Mu­taib bin Abdalláh, jeden z nejbohatších synů někdejšího krále Abdalláha. Princ Mu­taib kývl na dohodu, že za propuštění zaplatí miliardu dolarů (21 mld. korun).

Podle generálního prokurátora získala země protikorupční operací 106 miliard dolarů. Kritici celou akci považují za mocenskou hru korunního prince Muhammada bin Salmána, který se snaží zavést reformy a vymanit království ze závislosti na ropě. I proto se princ snažil kauzu uzavřít a vyklidit hotel co nejrychleji.

Stanice BBC dostala krátce po vlně zatýkání loni 4. listopadu do hotelu reportérku. „Nemohli vůbec uvěřit tomu, co se s nimi děje,“ řekl jí nejmenovaný člen zvláštního výboru o bezprostředních reakcích na razii. „Mysleli, že je to nějaká show, která brzy skončí. To víte, že byli vzteklí. Když někomu řeknete, že je zloděj, hněvá se, zejména v tak vysokém postavení,“ dodal.

Ve VIP kriminále

Tým prokurátorů podle BBC na příkaz korunního prince celé dva roky shromažďoval důkazy a dbal, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Vznik antikorupčního výboru pak stručně oznámil královský dekret a poté prokurátoři hned udeřili. Na otázku ohledně legálnosti takového postupu se odvolávali na příslušné zákony a na nezávislost nejvyšší prokuratury.

Podle BBC se zajatci v hotelu snažili hlavně se navzájem nepotkávat. Nálada byla prý ale velmi pochmurná – bowlingová hala i bazén zely prázdnotou.

Někteří „hosté“ byli již starší, měli cukrovku a srdeční potíže. K dispozici proto byla nepřetržitá lékařská služba. Vzdor tomu se Rijádem šířily fámy o špatném zacházení se zadrženými. „Není těžké si představit, kolik stresu a hněvu se za zdmi tohoto hotelu po tři měsíce nakupilo,“ napsala BBC.