„Pilot se katapultoval, později zahynul v boji s teroristy,” uvedlo podle agentury Interfax ruské ministerstvo obrany.

Agentura AP s odvoláním na jednoho syrského aktivistu přítomného v oblasti napsala, že ozbrojenci patří ke skupině napojené na radikální organizaci Al-Káida. Pilot byl podle aktivisty zabit, když se zbraní v ruce kladl odpor rebelům, kteří se ho chtěli zmocnit živého.

Russian Su-25 jet shot down in Syria, paper found in the pilot's pocket is an (unsigned) recommendation for state award for Major Roman Fillipov, authored by Russia's air group commander Lieutenant Colonel Sergei Aksenov pic.twitter.com/j0zmBSAD64