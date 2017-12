Řadu míst v Británii ochromilo ve středu silné sněžení, kvůli němuž byla značně omezena letecká doprava na řadě letišť.

Na letišti Stansted tak na spoj přes noc čekalo zhruba 300 pasažérů. Další marně čekali na svá zavazadla a svou nespokojenost ventilovali přes příspěvky na sociálních sítích.

Stansted Airport a disgrace. Waiting for baggage for 3 hours & still told no idea when it will arrive. This follows 4 hour flight delay arriving at Stansted due to small amount of snow. Thousands in the same situation in baggage hall. @STN_Airport #Stansted pic.twitter.com/M96QNS1KM8