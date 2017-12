Upravenou verzi, která řešila trojici problematických pasáží odporujících senátnímu hlasovacímu postupu, schválil stočlenný Senát v noci na středu místního času (středa ráno SEČ) poměrem 51 ku 48 hlasům. Jediným nehlasujícím byl republikánský senátor John McCain, který se zotavuje z vedlejších účinků náročné protinádorové terapie.

Ze Senátu se návrh vrátil zpět do Sněmovny reprezentantů, která upravenou senátní verzi přijala 224 hlasy, proti se vyslovilo 201 zákonodárců. Pro srovnání, v úterý sněmovna schválila původní neupravenou verzi 227 hlasy proti 203.

Podle agentury AP jde o nejrozsáhlejší daňovou reformu ve Spojených státech za více než 30 let, mimo jiné snižuje daně z příjmu právnických osob na 21 procent z nynějších 35 procent, jednotlivci si pak budou moci snížit daňový základ o dvojnásobek současného stavu. Demokraté reformu kritizují, protože podle nich pomáhá především podnikům a bohatým občanům. Trump nesouhlasné názory odmítá a tvrdí, že z daňových úprav budou těžit všichni, především pak velmi uleví střední třídě.

We are delivering HISTORIC TAX RELIEF for the American people!#TaxCutsandJobsAct pic.twitter.com/lLgATrCh5o