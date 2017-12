Potřebný právní krok bude po čtvrtečním politickém rozhodnutí šéfů států a vlád unie učiněn buď ještě v prosinci či na počátku ledna. Bez prodloužení by sankce, obnovované pravidelně po šesti měsících, skončily na konci ledna 2018.

Evropská unie uvalila na Moskvu v roce 2014 sankce, které cílí na konkrétní hospodářské sektory - ztížila například dostupnost některých firem k mezinárodním financím nebo zakázala export určitých zařízení na těžbu ropy. Unie konec svých sankcí v březnu 2015 svázala s plným prosazením mírových dohod z Minsku.

U čtvrteční večeře o situaci situaci své kolegy informovala německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron.

