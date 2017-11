„Zůstává mnoho otázek okolo legitimity voleb,“ řekla mimo jiné demokratka s tím, že údajné ruské zásahy byly „jedním z hlavních faktorů“, jež přispěly k Trumpovu vítězství. Dodala, že si stále stojí za svým dřívějším varováním, že Trump bude „loutkou Kremlu“.

Prezident vzápětí vystartoval do protiútoku a na svém twitterovém účtu v sobotu nazval svou poraženou sokyni „nejhorší a největší zoufalkyní všech dob“. Nelichotivě se také vyjádřil o jejím nedávném návratu do veřejného života poté, co vydala knihu memoárů. Stejně jako mnohokrát dříve ji přitom označil za „křiváckou Hillary“.

Crooked Hillary Clinton is the worst (and biggest) loser of all time. She just can’t stop, which is so good for the Republican Party. Hillary, get on with your life and give it another try in three years!