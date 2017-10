Vyšetřovatelé stále marně pátrají po motivech masakru, kterým milionářský důchodce šokoval svět. V Las Vegas podle agentury AP očekávali, že pitva by mohla vnést trochu světla do jeho chování, které ukončil sebevraždou. Podle dosavadních policejních informací nebyl Paddock přívržencem žádného extremistického hnutí a neměl ani spojení s žádnými teroristy.

Zatím podle AP policii chybí i základní fakta do mozaiky hrůzného činu. Tento týden se podařilo zjistit, že Paddock šest minut před zahájením palby do davu postřelil bezpečnostního agenta v chodbě hotelu Mandalay Bay. Mezi střelbou na příslušníka hotelové ochranky, který utrpěl zranění nohy, a začátkem masakru uběhlo podle policie 40 sekund.

Podle dřívějších informací pálil Paddock nejen do davu pod ním, ale zasáhl i nádrže paliva na nedalekém McCarranově mezinárodním letišti. Policie dnes oznámila, že střelba do zásobníků byla záměrná. Je však prý velmi nepravděpodobné, že by se palbou mohlo uložené palivo vznítit.

Lombardo v pátek novináře informoval, že v nemocnici jsou stále hospitalizovány desítky lidí. Téměř padesát z nich je v kritickém stavu.