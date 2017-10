„Stal se z toho největší neplánovaný přírodní experiment v oboru mořské biologie. Možná i v historii vůbec,“ citoval list The Guardian Johna Champmana z Oregonské státní univerzity, jednoho ze spoluautorů studie zveřejněné v magazínu Science.

Vědci pročesali pláže Washingtonu, Oregonu, Kalifornie, Britské Kolumbie, Aljašky a Havaje a našli tam druhy pocházející z Japonska. Pokud by se „přistěhovalci“ v novém prostředí uchytili a začalo by se jim dařit natolik, že začnou vytlačovat původní druhy, mohl by to být značný problém, varují autoři studie.

„Říkáme tomu ekologická ruleta,“ podotkl James Carlton z Williams College ve Williamstownu v Massachusetts a hlavní autor studie.

většina z živočichů se přepravila na materiálech, jako jsou plast nebo laminát. „Nemyslel bych si, že dokážou přežít na otevřeném moři tak dlouho. Ale v mnoha ohledech k tomu v minulosti zkrátka neměly příležitost,“ řekl Greg Ruiz ze Smithsonova institutu, jenž se na studii podílel.