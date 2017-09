Nahrávka byla zveřejněna uprostřed spekulací o Bagdádího osudu poté, co IS přišel o kontrolu nad většinou území donedávna ovládaných v Iráku a v Sýrii.

Nepotvrzené zprávy o Bagdádího smrti se v poslední objevily opakovaně.

Naposledy smrt Bagdádího, kterého agentura Reuters označila za „nepolapitelného vůdce“, oznámilo v červnu Rusko a krátce poté ji zopakovala organizace syrských ochránců lidských práv SOHR.

Odměna půl miliardy

Počátkem září ale USA vyjádřily nad Bagdádího koncem pochybnosti. K předchozím zprávám o Bagdádího smrti generál Stephen Townsend, který velí operacím proti IS v Iráku a Sýrii, řekl, že mu chybí „přesvědčivý důkaz, informace tajných služeb nebo i jiného zdroje, který by potvrdil Bagdádího smrt“. Podle něj naopak zprávy rozvědek naznačují, že vůdce IS je naživu.

Townsend zároveň zdůraznil, že likvidace vůdce IS patří k prioritám koaličních sil: „Když ho najdeme, myslím, že se ho rovnou pokusíme zabít. Nemá smysl komplikovat si to pokusy zatknout ho.” USA na Bagdádího hlavu vypsaly odměnu 25 milionů dolarů (přes půl miliardy korun).

Bagdádí se na veřejnosti naposledy objevil v červnu roku 2014, kdy v mešitě v Mosulu vyhlásil samozvaný chalífát nazývaný Islámský stát.