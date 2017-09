Večer 8. září se v Nevadě zřítil letoun. Pilot Eric Schultz podlehl zraněním.

U havárie bylo podivné to, že americké letectvo (USAF) neupřesnilo, jaký stroj se zřítil. Bylo jen uvedeno, že šlo o utajenou misi a že letadlo se zřítilo v oblasti Area 51, kde se často testují nové stroje.

Vyrojily se spekulace, že tam mohl spadnout nový bojový letoun páté generace F-35 Lightning II, protože Schultz byl v roce 2011 jmenován 28. pilotem s oprávněním pro tento stroj. To ale popřelo letectvo. „Mohu říci, že to nebyla F-35,“ uvedl pro server Milirary generál David L. Goldfein ze štábu letectva.

Pak se objevily spekulace, že mohl Schultz pilotovat nějaký ze zahraničních strojů, které americké letectvo využívá nejen, aby zjistilo jejich slabiny a přednosti, ale také aby zjistilo, jak na ně reagují senzory.

Některá média uvedla, že pilot údajně velel jednotce, která se zabývá zkoumáním zahraničních letadel Red Hats, a že spadl sovětský MiG-23, byť je to už obstarožní letoun. Loni se tak testoval Suchoj Su-27, který vedl cvičný souboj s letadlem F-16.

Objevila se však ještě jedna možnost — že se Schultz zřítil s F-117. Stroj byl sice už vyřazen z aktivní služby, ale stále se všechny udržují letuschopné.

První neviditelný

Toto letadlo je obtížně zjistitelné radarem, za to ovšem stroj s podivnými tvary — je ze samých hranatých lomených ploch — zaplatil tím, že má špatné letové vlastnosti a obtížně se pilotuje.

Když americké letectvo postupně zařadilo do svých sil další letouny s vlastnostmi stealth, které už byly dokonalejší (kromě bombardérů B-2 Spirit taky stroje F-22 Raptor), byly Nighthawky, jež byly nasazeny mimo jiné při úderech na Afghánistán či při druhé válce v Zálivu, v roce 2008 vyřazeny z aktivní služby.

Za letu vynikly neobvyklé tvary F-117, které sloužil k odrážení radarových paprsků do horní polosféry.

FOTO: Profimedia.cz

To ale neznamená, že by F-117 dál nelétaly — 49. udržovací peruť 52 drahých strojů nadále udržuje v letuschopném stavu, takže se typická silueta letounu občas objevuje na nevadském nebi.

Důvod je prostý: kdyby náhodou propukla válka a bylo je potřeba okamžitě nasadit, musejí být ve stavu, který to umožňuje.

Podle webu The Drive s těmito stroji ovšem nelétají piloti USAF, ale piloti najmutí firmou Lockheed, který stroj vyvinul a vyráběl. I když je to nepravděpodobné, vyloučit to nelze.

Spekulace, že by pilot letěl s technologickým demonstrátorem budoucího bombardéru B-21 padly, protože firma Northrop uvedla, že ten den jediný ve vzduchu nebyl. Let v F-117 proto zůstává jednou z možností. Zvláště když se k havárii vyjadřuje velitelství materiálního vybavení, i když F-117 už není v režimu utajení, jak podotkla Oriana Pawlyková z webu Military.

Konec F-117

I když zatím stroje F-117 stále létají, postupně přestanou být udržovány. Podle podrobného rozpočtu schváleného loni v prosinci, budou každý rok čtyři vyřazeny z programu.

„Musíme udržovat všechny F-117 letuschopné do konce fiskálního roku 2017. Jakmile něco máme, Kongres nás nenechá, abychom se toho zbavili hned, ale ve fázích, kdy se to udržuje v záloze nebo jako letuschopná rezerva,” poznamenal představitel USAF.

Letos ale začne odstrojování letadel. „Předpokládáme se, že jeden předáme (k odstrojení) v roce 2017 a pak čtyři každý další rok,“ dodal.

Ministerstvo obrany pak rozhodne, co se s každým strojem stane. „Některé půjdou na hřbitov, některé ne,“ dodal muž s tím, že některé mohou skončit i v muzeích a ne na základně Monthan v Arizoně, kde jsou stovky vyřazených letadel a postupně rozebírají.