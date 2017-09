Kim v prohlášení mluví o „duševně vyšinutém chování amerického prezidenta“, který na půdě OSN otevřeně vyjadřuje „neetickou vůli“ zničit suverénní stát.

Severokorejský vůdce připomíná Trumpova slova, který v úterý mluvil o tom, že pokud nebude zbytí, Spojené státy Severní Koreu „totálně zničí“, a také výrazy, které americký prezident použil konkrétně na adresu právě Kim Čong-una. [celá zpráva]

Kim v nezvykle obsáhlém prohlášení americkému prezidentovi poradil, aby byl opatrnější při volbě slov, a uvádí také, že ho Trumpovy poznámky ujistily v tom, že jeho cesta je správná a je cestou, po které musí jít „až do konce”.

Vodíková puma nad oceánem

Krátce po Kimově prohlášení předstoupil v New Yorku před novináře severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho a varoval, že by KLDR mohla provést další test jaderné zbraně nad Tichým oceánem. „Zřejmě by to mohlo znamenat nejsilnější zkoušku vodíkové bomby nad Tichým oceánem, “ prohlásil.

Ri měl v pátek promluvit na půdě Valného shromáždění OSN, ale mezitím své vystoupení odvolal. Dodal, že o reakci rozhodne vůdce. „Opatření provádí Kim Čong-un,“ citovala jeho slova stanice CNN.

Kim ve svém prohlášení doplnil, že bude bojovat za „důstojnost a čest” svého národa a zajistí, aby „muž disponující výsadou nejvyššího velení USA za svou řeč draze zaplatil”.

KLDR prý s plnou vážností zváží odpovídající historicky tvrdá protiopatření.

Nové sankce USA

Severní Korea 3. září oznámila, že uskutečnila svůj šestý a zatím nejsilnější jaderný test. Rada bezpečnosti OSN v reakci na tuto zkoušku schválila minulý týden přísnější sankce vůči KLDR. [celá zpráva]

Trump ve čtvrtek stupňoval tlak na Pchjongjang a sdělil, že vydal nařízení umožňující vystavit sankcím osoby a firmy obchodujícím s KLDR a banky financující a umožňující obchod se Severní Koreou. Do bankovních postihů se podle něho zapojí rovněž Peking, klíčový obchodní partner KLDR.