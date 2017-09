„Palebná vzdálenost tohoto testu je významná, protože Severní Korea ukázala, že by svou střelou mohla zasáhnout Guam,” uvedl v prohlášení mezinárodní Svaz znepokojených vědců (UCS).

V prohlášení se nicméně dodává, že přesnost střely, která je teprve v počáteční fázi vývoje, je nízká, takže by pro KLDR bylo obtížné zničit touto zbraní americkou leteckou základnu na Guamu.

Americká armáda krátce po testu oznámila, že střela nepředstavovala hrozbu pro Severní Ameriku ani pro pacifické území Guamu.

Podle analytiků citovaných agenturou AP dnes Severní Korea s největší pravděpodobností testovala raketu středního doletu Hwasong-12, tedy stejnou střelu jako na konci srpna. [celá zpráva]

Snímek jednoho z předchozích odpalů severokorejské balistické střely

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Odpal byl také proveden ze stejného místa - z mezinárodního letiště ve čtvrti Sunan na severním okraji hlavního města Pchjongjangu. V srpnu raketa urazila přibližně 2700 kilometrů a dosáhla maximální výšky kolem 550 kilometrů.

Máme plán útoku, uvedli Severokorejci



Počátkem srpna jeden ze severokorejských generálů podrobně popsal možný útok na ostrov Guam ležící ze všech amerických území nejblíže Korejskému poloostrovu. Čtyři rakety Hwasong-12 podle něho přeletí přes Japonsko a po 3356 kilometrech, které urazí za 1065 sekund, budou u Guamu. Na tomto malém ostrůvku žije asi 160 tisíc obyvatel.

Pchjongjang zpočátku pokusně odpaloval rakety středního doletu Hwasong-12 a mezikontinentální raketu Hwasong-14 do velkých výšek, aby omezil jejich dosah a vyhnul se přeletům nad sousedními zeměmi. Při posledních dvou zkouškách byly ale úhly odpalu podstatně ostřejší.

Podle expertů lze předpokládat, že Severní Korea bude nyní při svých testech zkoušet, zda hlavice raket přečkají drsné podmínky návratu do atmosféry a náležitě explodují.

Odhadovaný dostřel severokorejských raket

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jihokorejští vojenští odborníci tvrdí, že Severokorejci zatím neovládají technologii potřebnou pro chránění nálože během návratu do atmosféry. Bez ochranných prvků náklad nevydrží žár a vibrace provázející sestup rakety. Pro vývoj mezikontinentální střely je zvládnutí technologie návratu klíčové.

„Je to největší vzdálenost, do které kdy severokorejská balistická raketa doletěla,” uvedl k dnešnímu testu na Twitteru Joseph Dempsey z Mezinárodního ústavu pro strategická studia (IISS). „To jasně ukazuje, že KLDR má dostatečný dosah - nikoli však nutně přesnost - pro realizaci svého projektu Guam,” dodal.

V roce 1998 a 2009 přeletěly Japonsko rakety, které podle tehdejšího režimu diktátora Kim Čong-ila vynesly do vesmíru satelity. První z nich, raketa Tepodong-1, dopadla do vzdálenosti 1600 kilometrů, druhá skončila v Tichém oceánu asi 3200 kilometrů od startu. Dvě mezikontinentální rakety testované Severní Koreou letos v červenci byly odpálené do velké výšky, a nedoletěly tak daleko jako ta páteční.