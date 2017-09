V neděli vyrazili Jonathan a Joshua Evolovi na téměř 400 kilometrů dlouhou cestu ze svého domova v Dallasu do Houstonu. Když v televizi viděli záběry devastujících povodní, rozhodli se pomoci.

Bouře Harvey v Texasu

FOTO: Karen Warren/Houston Chronicle, ČTK/AP

Od té doby se jim podařilo zachránit desítky lidí před povodněmi, které začaly řádit poté, co z tropické bouře Harvey napršelo v některých oblastech Texasu téměř 130 centimetrů deště během čtyř dnů, řekli stanici CNN.

Všichni tam venku prostě úplně přestali myslet na sebe a začali uvažovat o lidskosti, bezpečí a lásce. Joshua Evola

„Prostě se nám nezdálo správné ležet na gauči, zatímco Houston trpí,“ řekl Joshua Evola. Jejich první záchranná akce přišla ve chvíli, kdy se od přátel doslechli o rodině uvězněné povodněmi v domě.

Vyhořelý dům zaplavený povodní po tropické bouři Harvey.

FOTO: David J. Phillip, ČTK/AP

Oba bratři okamžitě sedli do lodi a vydali se na místo. „Bylo to strašidelné. Bylo to temné. Voda byla skoro černá od splašků. Nemůžu uvěřit, že jsme se tam vůbec dostali,“ řekl Evola, který dramatické okamžiky zachytil na svůj mobilní telefon.

Celou rodinu vynesli z domu na zádech



Co našli v domě, je šokovalo. „Jeden muž byl právě po operaci, ležel v posteli a voda sahala jen pár centimetrů od jeho ran, které se mohly zanítit. Holčička, tak šest nebo sedm let stará, seděla na zadní straně pohovky a jen se třásla. Byla vyděšená k smrti. To mě vzalo u srdce. Musel jsem se několikrát otočit zády,“ vyprávěl Evola.

Povodeň v Houstonu

FOTO: LM Otero, ČTK/AP

Díky bratrům Evolovým, kteří celou rodinu vynesli z domu na svých zádech, se všichni dostali do bezpečí. Evola také redaktorce CNN řekl, že přes veškeré utrpení, jehož byl svědkem, byl dojatý, když viděl, jak jsou lidé schopní držet pohromadě a pomoci těm, kteří to potřebují.

„Všichni tam venku prostě úplně přestali myslet na sebe a začali uvažovat o lidskosti, bezpečí a lásce. Bylo to velmi dojemné. Vzalo mi to dech. I když je to srdcervoucí, je krásné vidět, jak lidé drží pohromadě,“ dodal Evola.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Letecké záběry zatopené chemičky v Houstonu.