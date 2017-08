O tom, zda muži a ženy se změněným pohlavím, kteří již v armádě slouží, budou moci v ozbrojených silách zůstat, má podle prezidenta v příštích měsících rozhodnout ministr obrany James Mattis. Jako kritéria pro něj stanovil efektivnost armády, úmrtnost, rozpočtová omezení a zákon.

„Po konzultaci se svými generály a vojenskými experty prosím vězte, že vláda Spojených států do žádné složky armády nepřijme transsexuální jedince a ani jim nepovolí v jakékoliv roli v armádě sloužit,“ napsal Trump na Twitteru.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

„Naše armáda se musí soustředit na rozhodné a zdrcující vítězství a nemůže se zatěžovat obrovskými lékařskými náklady a rozkolem, které by transgender lidé v armádě způsobili. Děkuji,“ napsal americký prezident v dalších tweetech.

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

Trumpa kritizovala republikánská transžena Jennerová



Trumpův krok kritizovala například Caithlyn Jennerová. Jennerová se narodila jako muž a v roce 1976 ještě jako Bruce Jenner vyhrála zlatou medaili v desetiboji na olympijských hrách v Montrealu. V roce 2015 prošla změnou pohlaví. Dlouhodobě podporuje republikány a k nelibosti levice se jako Trumpův host zúčastnila i jeho prezidentské inaugurace.

There are 15,000 patriotic transgender Americans in the US military fighting for all of us. What happened to your promise to fight for them? https://t.co/WzjypVC8Sr — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 26. Juli 2017

„V tuto chvíli za nás všechny v armádě USA bojuje 15 tisíc patriotických transgender Američanů. Co se stalo s vaším slibem za ně bojovat?” ptala se Jennerová v narážce na Trumpův slib bojovat za komunitu LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transgender).

This AM, @POTUS attacked trans people fighting for our country. Every American should be outraged. My full response: https://t.co/ALJwnvFwQg — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 26. Juli 2017

„Dnes dopoledne prezident Spojených států napadl translidi bojující za naši zemi. Každý Američan by měl být rozhořčen,” reagovala minulý měsíc na Trumpovo twitterové oznámení.

Trump svým krokem zvrátil praxi, kterou zavedla vláda předchozího prezidenta Baracka Obamy. Rozhodnutí zdůvodnil velkými finančními náklady a rozvratem, který by podle něj změny pohlaví v armádě vyvolaly.