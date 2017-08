Zesílení zjistilo speciální letadlo amerického úřadu pro oceán a ovzduší NOAA, které změřilo rychlost větru.

NOAA Hurricane Hunter aircraft finds that Harvey has strengthened to a category 2 hurricane. 12am CDT update: https://t.co/VCXXF0bJ9C

Informace o síle hurikánu

Meteorologové současně se zesílením hurikánu Harvey varovali před nebezpečím bleskových povodní způsobených silnými dešti, které hurikán přinese.

Jim Gilbert z texaské Magnolie zabedňuje kvůli hurikánu okna.

FOTO: Ana Ramirez, ČTK/AP

Během hodiny může napršet od pěti do deseti centimetrů a čtyřiadvacetihodinový úhrn srážek se může pohybovat mezi 32,5 až 52,5 centimetru. Povodně hrozí po celé délce pobřeží Texasu.

Devastating & life-threatening flooding expected from heavy rainfall leading to flash flood threat and storm surge along the coast. #Harvey pic.twitter.com/bwiVlocZcr