Současná francouzská ústava i zavedený protokol nepřiznávají partnerce prezidenta oficiální status. Mají pouze nárok na kancelář, zaměstnance a ochranku, vše placené z rozpočtu Elysejského paláce. Ročně to podle auditorů vyjde zhruba na 450 tisíc eur (11,7 miliónu korun).

Vytvoření zvláštního statusu pro první dámu by znamenalo i zvláštní rozpočet. Což ve světle nově schváleného zákona zakazujícího ministrům a členům parlamentu zaměstnávat rodinné příslušníky budí mezi Francouzi vášně.

Brigitte Macronová, manželka francouzského prezidenta Emmanuela Macrona (v popředí).

FOTO: Julien de Rosa, Reuters

Umělec Thierry Paul Valette, který je autorem petice, britskému deníku The Guardian řekl, že není důvod, aby Macronová měla vlastní rozpočet z veřejných peněz. „V současnosti má až tři asistenty, dvě sekretářky a dva bodyguardy. A to stačí,” dodal Valette s tím, že rozhodnout by měl francouzský lid v referendu.

Macron ve své volební kampani naznačoval, že jeho žena se bude veřejně angažovat, ale nebude placená z peněz daňových poplatníků.

Petice přichází v době, kdy Macronovi klesá popularita. Podle červencového průzkumu je s novou hlavou Francie spokojeno jen 36 procent občanů, o sedm procentních bodů méně než v červnu. Přitom předchozí prezidenty Francoise Hollandea a Nicolase Sarkozyho hodnotilo ve stejnou dobu jejich mandátů kladně 56, respektive 66 procent dotázaných, připomíná The Guardian.