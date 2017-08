Tajná služba chránící prezidenta se musela vystěhovat z Trumpova mrakodrapu do přívěsu na ulici

Tajná služba USA, která chrání prezidenta a jeho rodinu, se musela vystěhovat z newyorského mrakodrapu patřícího Donaldu Trumpovi do přívěsu na ulici poté, co se stát nedohodl s Trumpovou firmou na nájmu. S odvoláním na dva zdroje o tom ve čtvrtek informoval deník The New York Times.