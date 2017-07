„Podle pravidel evropské diplomacie svědčí chybějící společné prohlášení o hluboké krizi ve vztazích: tedy vůdcové se setkali, ale nedokázali se dohodnout. Závěrečný dokument se povedlo dohodnout vždy, dokonce i v „krizových letech“ 2004 a 2011. Letos je tomu ale jinak. Na naléhání členských zemí zpochybnila Unie sám fakt, že se Ukrajina snaží o integraci s Unií,“ shrnula Ukrajinska pravda na svém webu.

Kyjev podle listu trval na tom, aby společné prohlášení obsahovalo odkaz na větu z preambule asociační dohody, že EU uznává evropské snahy Ukrajiny a vítá její evropskou volbu. Unie to ale „kategoricky odmítla“.

Po jednání sice „europrezident“ Donald Tusk ujistil, že to není žádný „slogan, ale je to zapsáno v hlavní části nejdůležitějšího dokumentu – asociační dohody“. Ihned ale dodal, že je to jen jeho osobní názor, nikoliv prohlášení celé EU.

Právo učinit výběr, kam bude Ukrajina v budoucnu patřit, náleží výlučně Ukrajincům Petro Porošenko, ukrajinský prezident

Za jeho „opatrností“ stálo Nizozemsko a další státy Unie, jež požadovaly, aby byla do prohlášení vsunuta „nová omezení evropského snu Ukrajiny“. Rada EU se tedy nakonec rozhodla raději celý text skrečovat.

Porošenko na závěrečné tiskové konferenci odpůrce přijetí Ukrajiny nepřímo kritizoval. „Při vší úctě ke každému vůdci institucí a států EU musím zdůraznit, že nikdo nemá žádné ani morální, ani politické právo popírat ducha a literu asociační dohody, její cíle, smysl a význam pro ukrajinský lid a budoucnost našeho státu. Právo učinit výběr, kam bude Ukrajina v budoucnu patřit, náleží výlučně Ukrajincům. Žádný stát na světě nemá právo rozsvítit na této cestě červenou!“ prohlásil.

Potvrdil zároveň představu Kyjeva. „Už dnes je důležité začít pracovat na cestovní mapě, abychom dosáhli svých snů,“ shrnul.

Doufám, že válka skončí příští rok



Unijní špičky Tusk a šéf Evropské komise Juncker kontrovaly poukazem na problémy s korupcí, jež Ukrajinou zmítají. „Znepokojuje nás boj proti korupci. Vím, že prezident a parlament udělali hodně, ale nestačí to. Jestli se nevypořádáte s korupcí na všech úrovních, investoři na Ukrajinu nedorazí,“ varoval Juncker. „Jsme stále jen v půli cesty,“ dodal Tusk.

Tusk, Juncker i Porošenko se podle serveru Ukrajinské pravdy vyhnuli odpovědi na dotaz, zda bylo na summitu přijato závěrečné prohlášení, jak se to jindy děje.

„Europrezident“ předal Porošenkovi ratifikovanou asociační dohodu. Spor o ni vyústil před třemi lety ve svržení demokraticky zvoleného prezidenta a později v občanskou válku. Dohoda vstoupí plně v platnost letos na podzim.

Porošenko řekl, že doufá, že válka na Ukrajině skončí příští rok a že příští summit Ukrajina– EU už bude v Doněcku nebo v Jaltě. První město je baštou povstalců na východě Ukrajiny, druhé je perlou Krymu, jejž ovládlo Rusko.