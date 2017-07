Trump, který již tento týden vyvolal pobouřené reakce hrubými výpady proti moderátorům televize MSNBC, v neděli posunul své útoky vůči médiím do další roviny, když publikoval upravený videozáznam svého vystoupení na jednom wrestlingovém klání. Jeho sok s logem televize CNN je Trumpem povalen a zbit, načež klip končí vítězoslavně odcházejícím prezidentem a upraveným logem FNN (Fraud News - podvodné zprávy).

Americká média o videu píší jako o zjevném povzbuzování k útoku na novináře. Za "vyhrožování novinářům fyzickým násilím" klip označil šéf Výboru reportérů za svobodu tisku Bruce Brown, podle něhož je pod úrovní prezidentského úřadu.

Trumpovo video, kde útočí na televizi CNN

CNN v reakci uvedla, že je to "smutný den, když prezident Spojených států vyzývá k násilí na novinářích". Stanice citovala nedávné prohlášení mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeové Sandersové, která uvedla, že prezident nikdy nevyzýval k násilí. "Místo, aby se připravoval na svou cestu za moře, na svou první schůzku s Vladimirem Putinem...tráví čas dětinským chováním, které je hluboko pod úrovní jeho úřadu," dodala stanice.

Poradce: Trump má právo na odpověď



Sám Trump, který je na dovolené ve svém golfovém resortu Bedminster ve státě New Jersey, na žádost médií o komentář k tweetu nereagoval. Jeho poradce pro vnitřní bezpečnost Tom Bossert však řekl televizi ABC, že Trump je "na kabelových televizích svým způsobem bit, takže má právo odpovědět". Video podle něho rozhodně nevyzývá k násilí.

Klip byl podle agentury Reuters patrně upraveným videem, které vzniklo v roce 2007 během wrestlingové show zvané Bitva miliardářů. Mužem, jehož hlavu překrylo logo CNN, pak byl šéf firmy WWE organizující tuto podívanou Vince McMahon, jehož manželka v loňské prezidentské kampani štědře přispívala Trumpovi a nyní vede jednu z jeho vládních agentur.

Šéf Bílého domu v sobotu po sérii kritických reakcí na jeho hanlivé twitterové výroky přišel s tvrzením, že sociální sítě využívá jako prezident moderní doby. "Mé používání sociálních médií není prezidentské - je PREZIDENTSKÉ V MODERNÍ DOBĚ," napsal na twitteru, kde ho sleduje 33 milionů lidí.

My use of social media is not Presidential - it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. července 2017

Trump obhajuje používání sociálních sítí

Řadu jeho tweetů odsoudili demokraté i prezidentovi republikáni. Kontroverze vzbudily především jeho osobní výpady na adresu moderátorů pořadu MSNBC Morning Joe Miky Brzezinské a Joea Scarborougha. Trump naposledy napsal v sobotu ráno na twitteru, že "šílený Joe Scarborough a Mika blbá jako tágo nejsou špatní lidé, ale jejich málo sledovaný pořad ovládají jejich šéfové z NBC". Pár dní předtím o Brzezinské napsal, že při jejich setkání "ošklivě krvácela z faceliftu".

Po prvním kole těchto tweetů dokonce i deník New York Post, vlastněný Trumpovým spojencem Rupertem Murdochem, otiskl na Trumpovu adresu netypicky stručný redakční komentář: "Přestaňte. Prostě přestaňte."

I am extremely pleased to see that @CNN has finally been exposed as #FakeNews and garbage journalism. It's about time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. července 2017

Trump označuje CNN za falešné zpravodajství

Již v sobotu se Trump pustil i do samotné CNN poté, co televize stáhla článek o jeho poradci, který byl nepodložený a kvůli němuž ze CNN odešli tři novináři. "Jsem mimořádně potěšen, že se ukázalo, že CNN, to je falešné zpravodajství a novinařina, která patří do popelnice".

V podobném duchu se vyjádřil také v sobotu večer. "Falešná média se nás snaží umlčet, ale my jim to nedovolíme," řekl v projevu ve Washingtonu věnovaném válečným veteránům. "Falešná média se nás snažila zastavit na cestě do Bílého domu. Ale já jsem prezident a oni ne," řekl.