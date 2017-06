„Vyrobeno v Americe. Rádi bychom Vám ale pod přísahou pověděli o našich vazbách na Rusko,“ hlásá slogan propagující populární lihovinu. Parafrázuje tak nedávné Trumpovo vyjádření, který vzkázal, že je ochoten pod přísahou vypovědět svou verzi rozhovorů s vyhozeným šéfem FBI Jamesem Comeym.

Původ vodky Smirnoff sahá do Ruska 19. století, nyní však patří do koncernu britské společnosti Diageo, podle firmy se už více než 80 let vyrábí právě v USA.

„Nedávný zájem o produkty vyrobené v Americe vytvořil perfektní příležitost ke zdůraznění této skutečnosti a připomenutí jejího ruského původu – s přihlédnutím k současné politické situaci,“ komentoval reklamní kampaň mluvčí firmy Smirnoff.