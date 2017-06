Případy, kdy se migranti přiznali k vymyšleným zločinům, zaznamenali v několika německých spolkových zemích včetně Severního Porýní-Vestfálska, Hesenska, Bavorska či Saska. Při výslechu ale většina migrantů nakonec uvedla, že si zločin vymyslela, aby se vyhnula deportaci.

Jen státní zastupitelství v Düsseldorfu, metropoli nejlidnatější německé spolkové země Severního Porýní-Vestfálska, se od počátku tohoto roku zabývalo dvacítkou těchto případů. V Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa evidují letos 60 až 80 „smyšlených zločinů“, ke kterým se migranti přiznali, a v Bavorsku od loňského léta asi 150.

Tvrdí i to, že byli u IS



Migranti přitom ze strachu z vyhoštění často tvrdí i to, že byli ve vlasti členy teroristických organizací včetně takzvaného Islámského státu (IS). Podle státního zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem se běženci často přiznávají k politicky motivovaným zločinům.

Jeden uprchlík například tvrdil, že jej v Afghánistánu unesli radikálové z Tálibánu a on pak při útěku zabil jednoho ze svých strážců.

Migrant ze západní Afriky se v Severním Porýní-Vestfálsku snažil německé úřady přesvědčit, že zabil ve vlasti milence své švagrové poté, co je přistihl in flagranti. Až když mu u výslechu došlo, že by ho v Německu čekalo vězení, přiznal, že si vše vymyslel. Ve skutečnosti prý nemá ani švagrovou.

Saský ministr spravedlnosti Sebastian Gemkow před přiznáváním smyšlených zločinů v rozhovoru s DPA varoval. „Každému, kdo si přiznání vymyslí, musí být jasné, že i kvůli tomu mu hrozí trestněprávní následky,“ uvedl.

Nic nového



To, že se migranti snaží oklamat úřady, aby mohli zůstat v cílové zemi, není nic nového. A nepotýkají se s tím jen v Německu.

Ve Švédsku třeba nedávno zavedli novou metodu určování stáří migrantů — testy ukázaly, že řada lidí, kteří tvrdili, že jsou nezletilí, jsou ve skutečnost dospělí. [celá zpráva]