NATO se stane součástí koalice bojující proti Islámskému státu

Severoatlantická aliance se jako celek stane součástí mezinárodní koalice bojující v Iráku a Sýrii s teroristickou organizací Islámský stát (IS). S rozhodnutím prezidentů a premiérů členských zemí NATO, kteří se ve čtvrtek sešli v Bruselu, seznámil novináře generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. Neznamená to zapojení do bojových operací, jde podle něj hlavně o významný politický signál.