Záchranná zdravotnická služba uvedla, že do nemocnic dopravila 59 lidí a řadu lidí ošetřila na místě. Zpěvačka je podle mluvčího jejího hudebního studia v pořádku.

Britská premiérka Theresa Mayová uvedla, že úřady se snaží zjistit podrobnosti ohledně výbuchu, ke kterému podle ní policie přistupuje jako k "otřesnému teroristickému útoku". Nejmenovaní američtí představitelé řekli agentuře Reuters, že podle prvních známek by za explozí mohl stát sebevražedný útočník.

Policie uzavřela místní železniční stanici, lidé proto účastníkům koncertu spontánně nabízí ubytování. Solidaritu projevili také taxikáři, kteří nabízejí odvoz zdarma.

Zoufalí rodiče dětí a teenagerů, jež jsou nezvěstní, žádají o pomoc při pátrání po svých potomcích na sociální sítích. [celá zpráva]

