Když se Emmanuel Macron rozhodl kandidovat, opustila práci a podřídila svůj život jeho kariéře. Je jeho nejdůležitější poradkyní a po jeho zvolení lze očekávat velice neortodoxní osobnost v roli první dámy Francie.

Přítel Macronové, spisovatel Philipp Besson, se pro tisk vyjádřil slovy, že Brigitte „bude zásobovat společnost literárními referencemi“. Mezi hosty jejích „salónů“ totiž patří i takové kulturní veličiny jako spisovatel Michel Houellebecq či herec Pierre Arditi. „Brousíme a cizelujeme navzájem své mysli,“ citovala Brigitte francouzského renesančního myslitele Michela de Montaigne, aby přiblížila svůj vztah s Macronem.

Měla lví podíl na scénáři kampaně

Po postupu Macrona do druhého kola voleb se jeho manželství s ženou o 24 let starší, která má už sedm vnoučat, stalo tématem číslo jedna světových médií: „Nejsme typický pár. Ale jsme pár, který existuje,“ komentoval to Macron. A Francouzi samotní na jeho svazek pohlížejí shovívavě a s tolerancí.

Emmanuel Macron se svou ženou Brigitte při oslavách vítězství ve volbách.

FOTO: Pool, Reuters

Role Brigitte v pozadí Macronovy raketové politické kariéry je podle jeho blízkých naprosto klíčová. Už v době, kdy byl ministrem hospodářství, se účastnila zasedání jeho kabinetu a během kampaně několikrát vystoupila na mítincích.

S pozorností médií se umí vyrovnat

Podle členů Macronova hnutí Vpřed! (En Marche!) chodí Brigitte na pravidelná týdenní setkání, kde se diskutuje o programových otázkách: „Když chceš něco říci Emmanuelovi, předej to přes Brigitte,“ citoval týdeník L’Express senátora Françoise Patriata. Měla také lví podíl na choreografii jeho kampaně a připravovala ho na zásadní projevy.

Když se s Emmanuelem seznámila, byla extrovertní učitelka francouzštiny a latiny, vysoká blondýna s vlasy ve stylu Brigitte Bardotové, pocházející z vážené rodiny místních výrobců čokolády, vdaná od dvaceti let za místního bankéře, matka tří dětí, která často nosí krátké šaty.

On byl hloubavý teenager, hodně jiný než jeho spolužáci, mezi něž patřila i Laurence, dcera Brigitte. Jednou se prý vrátila domů ze školy a horovala o spolužákovi, který je „naprostý šílenec, co ví všecko o všem“.

S úporným zájmem médií se Brigitte dokáže docela dobře srovnat. Známému bulvárnímu fotografovi nabídla exkluzivní snímky z dovolené. „Jsou to obyčejní a normální lidé, to je vše, co mohu říci,“ popsal je pak reportér.