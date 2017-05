„Po zjištění podezřelé tašky bylo 300 novinářů (čekajících na vyřízení akreditace) požádáno, aby oblast z bezpečnostních důvodů opustili a přemístili se jinam," sdělil představitel Macronovy kampaně. Pyrotechnici následně nic podezřelého nenašli.

Oblast Louvru patří k přísně střeženým místům již dlouhodobě a obzvláště poté, co tam islámský radikál během předvolební prezidentské kampaně napadl vojenskou hlídku. [celá zpráva]

Reportér švýcarského deníku Le Temps na twitteru uvedl, že evakuován byl pouze stan, v němž bylo zřízeno tiskové středisko pro novináře, kteří se chystají pokrývat večerní očekávané oslavy Macronova vítězství. Do skleněné pyramidy, která slouží jako vchod do muzea Louvre, vstup uzavřen nebyl. Macronovi stoupenci by se v přilehlém parku před dvorem muzea měli začít shromažďovat večer, kdy budou oznámeny výsledky druhého kola voleb.

List Le Parisien napsal, že prostranství před Louvrem jako místo oslav očekávaného vítězství Macrona bylo jeho štábem zvoleno kvůli tomu, že jde o "konsenzuální a neutrální" místo. Macron prý toužil své příznivce shromáždit na Martových polích u Eiffelovy věže, to mu však pařížská radnice nepovolila.

Další místa, na nichž se Pařížané tradičně shromažďují, Macron a jeho štáb zavrhli rovnou - náměstí Svornosti je podle něj spojováno s pravicí, protože své vítězství tam v minulosti slavil Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy. Náměstí Bastilly je zase "příliš levicové" - slavil tam před pěti lety François Hollande.