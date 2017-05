Americkému herci akčních filmu Stevenu Seagalovi zakázala ukrajinská tajná služba SBU na pět let vstup do země. Seagal loni dostal ruské občanství a po anexi vystoupil na Krymu se svou kapelou. Není známo, že by se v nejbližší době chystal... Celý článek Steven Seagal má zakázaný vstup na Ukrajinu»