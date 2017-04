„V Čečensku byl vydán rozkaz k 'preventivním opatřením' a ta zašla tak daleko, že jsou lidé vražděni,“ napsal ruský opoziční deník Novaja Gazeta. Mluvčí prezidenta čečenské autonomní republiky Alvi Karimov nařčení odmítl s kuriźním tvrzením, že v zemi žádní gayové nejsou, a tak nemohou být ani pronásledováni či zavíráni.

„Nemůžete zavřít nebo utlačovat lidi, kteří v republice prostě nejsou. Pokud by takoví lidé v Čečensku byli, bezpečnostní složky by se o ně nemusely starat, protože by je vlastní příbuzní poslali tam, odkud by se už nevrátili,“ řekl mluvčí čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova, který má podporu hlavy Ruské federace Vladimira Putina.

Podle Gazety je to ale jinak. Ve městě Argun údajně čečenské úřady zřídily tábory, kde jsou homosexuálové vězněni, mučeni elektrickým proudem, a dokonce i vražděni. Mezi mučící praktiky údajně patří také sezení na lahvích.

První od pádu nacistů



Server International Business Times upozornil, že se jedná o první koncentrační tábor pro příslušníky LGBT komunity od pádu nacistického Německa. Vězni jsou v nich mučeni, několikrát denně biti, a pokud se dostanou ven, nabádají je úřady, aby co nejrychleji opustili Čečensko.

Kampaň namířená proti homosexuálům se podle informací Novaji Gazety v převážně muslimském Čečensku rozběhla poté, co LGBT komunita v hlavním městě Grozném požádala o povolení uspořádat průvod.

Informace o pronásledování, zatýkání a mučení gayů v Čečensku potvrdila také lidskoprávní organizace Human Rights Watch. „Někteří muži beze stopy zmizeli, jiní se vrátili ke svým rodinám a byli sotva naživu. Od začátku brutální kampaně už byli zavražděni nejméně tři muži,“ píše s odvoláním na svědecké výpovědi ve zprávě Human Rights Watch.