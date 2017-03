Přijímání běženců dal při středečním projevu v bavorském Vilshofenu do souvislosti s čerpáním evropských fondů. Takový postup odmítá i Česko, jehož se Schulzova výtka také týkala.

„Německo udělalo to, co největší země EU udělat musela. Přijali jsme nejvíce lidí v Evropě,“ prohlásil s tím, že SRN může být hrdá na to, jak situaci v letech 2015–16 zvládla. „Byl to akt solidarity,“ řekl politik, který podobně vystupoval už jako šéf Evropského parlamentu.

„Chci ale hned dodat, že se Německu ode všech solidarity nedostalo,“ sdělil a dále zmínil maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten dříve prohlásil, že migrační krize není maďarským, ale německým problémem.

Gabriel zpochybnil výdaje na obranu

Podle ministra zahraničí SRN Sigmara Gabriela dohoda členských států NATO, že do roku 2024 zvýší své výdaje na obranu na dvě procenta HDP, není striktní úkol, který se musí splnit. „Obávám se, že politici dávají sliby, které později nebudou moci splnit,“ prohlásil ve středu v Tallinnu.

Aliance se podle jeho názoru pouze shodla, že členské země se budou snažit dvouprocentního cíle dosáhnout. Gabriel (SPD) už dříve varoval před snahou soustředit se jen na zvýšení vojenských výdajů a rozpoutat tak nové závody ve zbrojení. Ministryně obrany Ursula von der Leyenová z CDU ho za to kritizovala.