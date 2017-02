Litva vyšetřuje falešnou zprávu o znásilnění dívky německými vojáky

Litevská prokuratura začala vyšetřovat lživou zprávu o znásilnění místní dívky německými vojáky z jednotky Severoatlantické aliance, vyslané do Pobaltí kvůli odstrašení Ruska. Vyšetřování přichází uprostřed obav, že se Rusko pokouší dezinformačními kampaněmi ovlivnit veřejné mínění a volby na Západě, uvedla agentura Reuters. Moskva popírá, že by byla zapletena do hackerských útoků na západní vlády a instituce.